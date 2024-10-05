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السبت 05 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أرسنال يقلب الطاولة على ساوثهامبتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي

مباراة أرسنال ضد
مباراة أرسنال ضد ساوثهامبتون
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قلب فريق أرسنال، مساء اليوم السبت، الطاولة على ضيفه ساوثهامبتون بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعد محاولات عديدة من لاعبي أرسنال لهز شباك ساوثهامبتون.

مباراة أرسنال ضد ساوثهامبتون 

في الشوط الثاني، باغت ساوثهامبتون، مضيفه أرسنال بهدف في الدقيقة 55، ليقلب الجانرز تأخره إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

جاء هدف ساوثهامبتون عن طريق كاميرون آرتشر، ثم جاء الرد سريعًا في الدقيقة 58 بواسطة كاي هافيرتز من صناعة بوكايو ساكا.

وأضاف جابرييل مارتينيلي الهدف الثاني في الدقيقة 68 من صناعة ساكا أيضًا، ليأتي دور الأخير في الأهداف عند الدقيقة 88.

بهذا الفوز، رفع أرسنال رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، متساويًا مع مانشستر سيتي الوصيف، وبفارق نقطة وحيدة عن ليفربول المتصدر، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند نقطة وحيدة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

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