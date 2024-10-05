القوات الأوكرانية تُسقِط طائرة مقاتلة روسية في منطقة دونيتسك

أسقطت القوات الأوكرانية طائرة مقاتلة روسية في منطقة دونيتسك اليوم السبت حسب ما أعلنه سيرجي هوربونوف، رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كوستيانتينيفكا.

وقال هوربونوف -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية: "سقطت جزء من حطام المقاتلة حول مدينة كوستيانتينيفكا. كما سقط الحطام في منطقة سكنية - وتضررت عدة منازل خاصة. لم يُقتل أو يُصاب أحد في هذا الحادث".

وأفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في وقت سابق أن الجيش الروسي خسر 1280 جنديًا وثماني دبابات في 4 أكتوبر.

وفي سياق متصل، أفاد المتحدث باسم قوات الدفاع الأوكرانية في الجنوب، فلاديسلاف فولوشين، بأن القوات الروسية تستعد لشن هجمات جديدة في اتجاهي أوريخيف وروبوتين على الجبهة في منطقة زابوريجيا.

وقال فولوشين: "وفقًا لبيانات الاستخبارات، يستعد الروس لعمليات هجومية جديدة بالقرب من أوريخيف وروبوتين. إنهم ينشرون أفرادًا في هذه المناطق، ومن المرجح أن يشنوا هجمات جديدة في غضون أيام قليلة" -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم.

وأوضح أنه إذا اخترق الروس هذه الجبهة، فيمكنه الحصول على السيطرة النارية على الطرق اللوجستية الممتدة من زابوريجيا إلى شرق أوكرانيا، حيث تحتفظ قوات الدفاع الأوكرانية بمواقع في دونيتسك وجنوب منطقتي زابوريجيا.

كما أشار فولوشين إلى أنه في اليوم الماضي وحده، تعرضت المستوطنات في منطقة زابوريجيا لأكثر من 400 قصف، مع حوالي 300 هجوم استهدف مواقع عسكرية أوكرانية في هذه المنطقة.