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السبت 05 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

القومي للمرأة ينظم تدريبات على حرفة الحلي بمحافظة البحيرة

جانب من التدريب
جانب من التدريب
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نظم المجلس القومي للمرأة، تدريب متقدم على حرفة الحلي، استهدف سيدات محافظة البحيرة، وذلك في إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
تضمن التدريب تعليم السيدات المرحلة الأخيرة من حرفة الحلي ألا وهي اللحام بعد عدة تدريبات على مراحل الحرفة المختلفة مثل نشر النحاس والبرد ثم تشكيل السلك النحاسي وتطعيمه بالنسيج والخرز أو غرز المكرمية.
وهدف التدريب إلى تعزيز قدراتهن وتنمية مهاراتهن لإيجاد فرص عمل ومصدر دخل لتحسين المستوى المعيشي لهن ولأسرهن في إطار تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.

وفى ذات السياق، نظم المجلس تدريب على التصوير والتسويق والتسعير للمنتجات استهدف عددا من  سيدات محافظة الأقصر من قرى القرنة وأرمنت وإسنا.


وقد هدف التدريب إلى تقديم المساعدة الفنية وريادة الأعمال للسيدات، حيث تم تزويدهن بالمعرفة ومهارات التصوير والتسويق والتسعير لمنتجاتهن بهدف تعزيز قدراتهن وتنمية مهاراتهن لإيجاد فرص عمل.


جدير بالذكر أن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" يهدف إلي العمل علي تشجيع توفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناءً على الجهود السابقة.

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