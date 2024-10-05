بصوته.. جورج قرداحي: شائعة وفاتي ليست الأولى ومش قادر أفهم الناس اللي بيتمنوا الموت لغيرهم

طمأن الإعلامى جورج قرداحي جمهوره ومحبيه برسالة صوتية عبر حسابه الشخصي على إنستجرام عقب الأخبار التى تم تداولها خلال الساعات الأخيرة حول وفاته فى غارة جوية إسرائيلية على لبنان، عقب تلك الأنباء تصدر اسم الإعلامي اللبناني جورج قرداحي محرك البحث جوج، ومواقع التواصل الاجتماعي.

رد فعل جورج قرداحي على شائعة وفاته

الإعلامي جورج قرداحي، قرر عدم الرد على شائعة وفاته ولكن حب الأصدقاء والأهل والجمهور دفعه لأن يسجل رسالة صوتية بصوته ليطمئن محبيه، وهذا هو الدافع الاول والأخير، مشيرا فى رسالته الصوتية إلى أن الأخبار المتداوله حول وفاته كاذبة وهذه الشائعة ليست الأولى نتيجه مواقفه الوطنية والعربية واصفا مَن يطلق هذه الشائعات بالمغرضين كما أنه لا يستطيع فهم مَن يتمنون لغيرهم الموت لماذا يطلقون تلك هذه الشائعات وكأن الموت سوف ينساهم!

السيرة الذاتية لـ جورج قرداحي

جورج قرداحي

وُلد جورج في بلدة فيطرون قضاء كسروان في لبنان، وأمضى هناك سنوات طفولته، تلقى تعليمه في كلية سيدة اللويزة في الجامعة اللبنانية، درس العلوم السياسية والقانون، ولكن توجهه كان مختلفًا، فبدأ العمل الإعلامي خلال دراسته الجامعية، وحصل على العديد من الشهادات في دوراتٍ تطبيقية ودبلوم في الإعلام المكتوب والمسموع والمقروء من معهد لوفر في فرنسا.

بدأ خلال دراسته الجامعية بالعمل مع جريدة لسان الحال عام 1970، ثم انتقل إلى تلفزيون لبنان في العام 1973، ليعمل مقدمًا للأخبار والبرامج السياسية. انتقل بعد ذلك إلى إذاعة مونت كارلو في باريس، حيث عمل فيها معدًا ومقدمًا للبرامج الإذاعية السياسية واستمر في نشر الأخبار لمدة 12 عامًا (من 1979-1991)، انتقل بعد ذلك للعمل في منصب سكرتير تحرير أول ثم رئيس تحريرالإذاعة، وحقق بذلك شهرةً واسعةً ونجاحًا كبيرًا، استمر عامين بالعمل كرئيس تحرير إذاعة مونت كارلو وبعدها انتقل إلى رئاسة تحرير إذاعة الشرق في باريس، التي قضى معها عامين من مشواره الإعلامي ثم انتقل إلى إذاعة (MBC.FM) في لندن في عام 1994 التي كانت تمر حينها بظروف قاسية إلا أنه استطاع أن يعبر بها إلى بر الأمان.