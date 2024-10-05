العراق: قصف نفق بداخله عناصر من داعش بطائرات إف -16 غرب نينوى

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم السبت، قصف نفق بداخله عناصر من تنظيم داعش الإرهابي بطائرات إف -16 غرب محافظة نينوى.

وذكر بيان للقيادة المشتركة العراقية، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه تم رصد أحد الأنفاق بداخله عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي،حيث أطلقت هذه العناصر النار على القوة والتي بدورها ردت على الفور على مصادر النيران وتم تطويق المكان وتم تنفيذ ضربتين جويتين ناجحتين من القوات الجوية العراقية.