أحمد حجازي يقود تشكيل نيوم أمام الحزم في دوري «يلو»

أعلن بركليس شاموسكا، المدير الفني لفريق نيوم، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الحزم، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري الدرجة الأولى السعودي «يلو».

يستضيف فريق نيوم، اليوم السبت، نظيره الحزم على ملعب استاد مدينة الملك خالد الرياضية، في لقاء ينطلق في السابعة إلا 10 دقائق مساء بتوقيت القاهرة.

يتصدر أحمد حجازي تشكيل نيوم أمام الحزم، ليواصل المشاركة أساسيًا تحت قيادة المدرب شاموسكا في دوري يلو.

وكان نيوم حقق فوزًا صعبًا أمام النجمة بنتيجة 3-2، في مباراة الجولة الخامسة بمشاركة أحمد حجازي.

ويضم فريق نيوم مجموعة من أبرز اللاعبين في الدوري السعودي، مثل سلمان الفرج، رومارينيو، وعباس الحسن، بالإضافة إلى أحمد حجازي ومباي دياني وألفا سيميدو.

ويتصدر نيوم جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي «يلو» برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع الحزم الوصيف حتى الآن.

تشكيل نيوم لمواجهة الحزم