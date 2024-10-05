محافظ بني سويف يعقد اجتماعاً لمناقشة الموقف التنفيذي بملف التصالح

عقد الدكتورمحمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اجتماعا اليوم، ضمن سلسلة الاجتماعات التي يعقدها لمتابعة مستجدات ملف التصالح، وفق قانون التصالح الجديد 187 ولائحته التنفيذية، بجانب متابعة جهود الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية غير القانونية.

حضر الاجتماع اللواء حازم عزت السكرتير العام، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن، وأعضاء اللجنة التنسيقية للتصالح بالديوان العام من الإدارات المعنية من مسؤولى التخطيط العمراني والمتغيرات المكانية والشؤون المالية والقانونية ومراجعة التراخيص، ومشرفي المراكز التكنولوجية بديوان عام المحافظة.

تناول الاجتماع استعراض تقارير موقف تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء وفحصها من خلال اللجان المختصة في كل مركز والمعاينات التي تم تسجيلها على المنظومة، وردود الجهات والإدارات المعنية وإجمالي شهادات بيانات التصالح التي يتم تسليمها للمواطنين المتقدمين بطلبات و ملفات للتصالح.

وناقش المحافظ موقف المتغيرات المكانية ،حيث تم التأكيد على استمرار المتابعة وسرعة الرد على المتغيرات الواردة أولاً بأول، والتنسيق مع الجهات الأمنية والوحدات المحلية لتنفيذ الإزالات، بجانب الإشراف والتقييم الدوري لمتابعة مدى استجابة الجهات للمتغيرات المرصودة،ضمن جهود مواجهة التعديات والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها، وفي إطار توجيهات الدولة في هذا الشأن



