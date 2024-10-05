الاحتلال يستهدف مواقع شعبة استخبارات حزب الله في بيروت

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم "السبت"،إنه وجه ضربات جديدة لمواقع شعبة الاستخبارات التابعة لحزب الله في العاصمة اللبنانية بيروت قبل قليل.



وجاء في بيان صحفي للأوردته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أنه خلال الليل، تم تنفيذ عدة غارات أخرى في بيروت استهدفت مستودعات أسلحة وغرف قيادة وبنية تحتية أخرى.



وزعم جيش الإحتلال الإسرائيلي أنه اتخذ خطوات للتخفيف من حدة الضرر الذي يلحق بالمدنيين في الغارات، بما في ذلك استخدام "الذخائر الدقيقة"، والمراقبة الجوية، وإصدار أوامر الإخلاء (على حد قوله).



وأضاف إن 25 صاروخا أطلقت من لبنان على منطقة "كرميئيل" في الجليل، بعد عصر اليوم، وهو ما أسفر عن إنطلاق صفارات الإنذار، مُشيرًا إلى أنه منذ الصباح تم إطلاق 110 صواريخ على منطقة شمال إسرائيل،وأن بعض الصواريخ جرى اعتراضها، فيما سقطت بقية الصواريخ في مناطق مفتوحة،ولم تسفر الصواريخ عن إصابات في المنشآت أو إصابات أو خسائر بشرية.