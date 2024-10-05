وزيرا الطاقة الأوكراني والمولدوفي يناقشان أمن الطاقة الإقليمي

بحث وزير الطاقة الأوكراني هيرمان هالوشينكو، خلال لقائه، مع نظيره المولدوفي فيكتور بارليكوف، عمل نظام الطاقة في ظل الهجمات الروسية، مع التركيز على التدابير الرامية إلى تحقيق التوازن في حالات الطوارئ.



وذكرت وزارة الطاقة الأوكرانية في بيان، حسبما أفادت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم السبت، أن الاجتماع ركز على التعاون بين البلدين لضمان أمن الطاقة الإقليمي.



كما ركز الوزيران على قطاع الغاز، وخاصة تنويع مصادر الإمداد وسط رفض الغاز الروسي وإنهاء عقد العبور عبر أوكرانيا.



ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب مناقشات دولية أخرى جرت مؤخرًا بهدف تعزيز الدعم لقطاع الطاقة في أوكرانيا.