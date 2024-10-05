ads
السبت 05 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزيرا الطاقة الأوكراني والمولدوفي يناقشان أمن الطاقة الإقليمي

الهجمات الروسية
الهجمات الروسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بحث وزير الطاقة الأوكراني هيرمان هالوشينكو، خلال لقائه، مع نظيره المولدوفي فيكتور بارليكوف، عمل نظام الطاقة في ظل الهجمات الروسية، مع التركيز على التدابير الرامية إلى تحقيق التوازن في حالات الطوارئ.


وذكرت وزارة الطاقة الأوكرانية في بيان، حسبما أفادت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم السبت، أن الاجتماع ركز على التعاون بين البلدين لضمان أمن الطاقة الإقليمي. 


كما ركز الوزيران على قطاع الغاز، وخاصة تنويع مصادر الإمداد وسط رفض الغاز الروسي وإنهاء عقد العبور عبر أوكرانيا.


ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب مناقشات دولية أخرى جرت مؤخرًا بهدف تعزيز الدعم لقطاع الطاقة في أوكرانيا.

وزير الطاقة الأوكراني الهجمات الروسية