مخرج سينمائي يحرر محضرا ضد زوجته بقسم الطالبية.. تفاصيل

حرر مخرج سينمائي، محضرا بديوان قسم شرطة الطالبية بالجيزة، يتهم فيه زوجته وشقيق زوجته ووالدها بالاستيلاء على منقولات زوجية خارج قائمة الزواج.

مخرج يحرر محضر ضد زوجته في الطالبية

البداية بتلقي الرائد محمد أشرف رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من مخرج سينمائي، 35 سنة، يتهم فيه زوجته وشقيق زوجته ووالدها بالاستيلاء على منقولات زوجية ومشغولات ذهبية خارجة قائمة المنقولات الزوجية حال تواجده خارج الشقة محل سكنه بدائرة القسم.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.