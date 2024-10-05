مسؤول سابق بالبنتاجون: الولايات المتحدة بالفعل اتخذت إجراءات عملية لوقف إطلاق النار

قال ديفيد دي روش، المسؤول السابق في البنتاجون، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدعو دائما إلى وقف إطلاق النار وكل العدائيات التي تحدث في الجنوب اللبناني، وكذلك في غزة، مردفا: «لا أعتقد أنه يتدخل في هذا الأمر مع أي جانب لصالح أي طرف دون الطرف الآخر، وهناك انخراط دائم من أجل أن يكون هناك تهدئة في الجنوب اللبناني في هذه الأوضاع المتردية».

وأضاف «دي روش»، خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك حاجة لاستحلال الأمن والسلام لمنع الكثير من الإصابات والخسائر، بالتالي أصبح هناك تدخلا من الولايات المتحدة بشكل هادئ من أجل أن يكون هناك دعوة للجميع للجلوس على مائدة المفاوضات.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة بالفعل اتخذت إجراءات عملية وخطوات إيجابية لوقف إطلاق النار، وتحاول دائما الانخراط في عددا من اللقاءات وفي الإجراءات المتبادلة، وليس هناك فقط الإجراءات العامة، ولكن أيضا الإجراءات التي تتخذ خلف الكواليس، إلا أن الحلفاء الأمنيين للولايات المتحدة في المنطقة ينخرطون في هذا الشأن.