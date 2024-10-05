النني يفتتح أهدافه مع الجزيرة في اكتساح دبا الحصن بسداسية.. فيديو

قاد النجم المصري محمد النني، فريقه الجزيرة لاكتساح دبا الحصن بسداسية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإماراتي.

شارك النني أساسيًا مع الجزيرة أمام دبا الحصن، وخاض اللقاء كاملًا منذ بدايته حتى نهايته، وسجل هدفًا من السداسية.

سيطر الجزيرة على مجريات اللعب في أغلب دقائق المباراة، حيث افتتح فينيسيوس ميلو التهديف في الدقيقة الخامسة، وأضاف برونو دي أوليفييرا الهدف الثاني في الدقيقة 12.

وعزز رامون ميريز تقدم الجزيرة بهدفين متتاليين في الدقيقتين 12 و23، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 4-0.

وفي الشوط الثاني، عاد برونو دي أوليفييرا للتسجيل مجددًا في الدقيقة 51، قبل أن يأتي دور النني لزيارة شباك دبا الحصن، حيث سجل الهدف السادس لفريقه في الدقيقة 61 من ركلة جزاء مسددًا الكرة بقوة أعلى الشباك.

وسجل ميدانا كاساما هدف دبا الحصن الوحيد في الدقيقة 67، لتنتهي المباراة باكتساح رفاق محمد النني لأصحاب الأرض بنتيجة 6-1.

هدف النني الأول مع الجزيرة الإماراتي

وبالهدف الذي سجله النني، افتتح نجم المنتخب الوطني أهدافه مع الجزيرة، بعد المشاركة في 5 مباريات في الدوري الإماراتي، ليضيف المساهمة التهديفية الثانية، بعدما صنع هدفًا أمام العروبة في الجولة الثانية.

وتعاقد الجزيرة مع محمد النني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع أرسنال مع نهاية الموسم الماضي.

وبتلك النتيجة، ارتقى الجزيرة إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 9 نقاط، بينما تذيل دبا الحصن الترتيب بلا نقاط.