ads
السبت 05 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير البترول يبحث مع رئيس وزراء كندا تعزيز التعاون في مجال التعدين

وزير البترول مع رئيس
وزير البترول مع رئيس وزراء كندا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فى إطار المشاركة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في القمة التاسعة عشر للفرانكوفونية بالعاصمة الفرنسية باريس ، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اليوم جلسة مباحثات مع جاستن ترودو رئيس وزراء كندا.
 تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين ولا سيما في مجال التعدين، حيث تعد كندا واحدة من أكبر الدول عالمياً في مجال التعدين ، وتطرق الجانبان إلى موقف أنشطة الشركات الكندية العاملة في مجال التعدين في مصر خاصة ان هناك شركة كندية تحتل المرتبة الثانية وفقاً للتصنيف الدولي في مجال تعدين الذهب والمعادن، وتعمل في مصر  في 19 قطاعاً بالصحراء الشرقية، وكذلك 3 شركات اخرى .

وأكد الوزير أهمية التعاون المشترك ، والمفاوضات مع الشركة الكندية للاتفاق على نموذج عقد استغلال الذهب، لافتاً إلى أن مصر تدعم  وتقوم بخطوات مهمة لجذب عدد من الشركات العالمية الكبرى لسوق التعدين في مصر،  كما تتطلع لمزيد من الاستثمارات بجمهورية مصر العربية من خلال  المشاركة في المزايدات الجديدة المزمع طرحها للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له.

تطرقت المباحثات إلى الإمكانات الكبيرة لقطاع التعدين المصري والبنية الأساسية التى وفرتها الدولة وتسهم فى دعم الاستغلال الأمثل لتلك الثروات، ولفت الوزير إلى أنه جاري العمل على تنفيذ إطار تنظيمي لإيجاد مناخ استثماري جاذب في قطاع التعدين، والذي يدعمه انطلاق بوابة مصر للتعدين، كمنصة استثمارية رقمية والتي من المخطط انطلاقها فعلياً بنهاية العام الجاري، كمحفز أساسي للاستثمار التعديني وسهولة الوصول إلى البيانات الخاصة بالفرص الاستثمارية التي تذخر بها مصر في مجال التعدين والطاقة .

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية العاصمة الفرنسية باريس شركة اتون ريسورسز رئيس وزراء كندا