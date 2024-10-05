بعد تعطل "إنستا باي".. شكاوى متعددة من انقطاع الخدمات.. البنك المركزي: التوقف مؤقت لإجراء تحديثات.. خبير: الحفاظ على المكتسبات الرقمية يجب أن يستند على بنية تكنولوجية قوية

عطل مفاجئ ضرب تطبيق إنستا باي للمعاملات المالية التابع للبنك المركزي، واشتكى المستخدمون من عدم تمكنهم من استخدام التطبيق، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من المنشورات التي تحاول البحث عن حلول للدخول إلى التطبيق، واستخدام خدماته المالية من تحويل أموال والاستعلام عن أرصدة الحسابات البنكية.

بحسب بيانات البنك المركزي، عدد المتعاملين مع تطبيق إنستا باي تخطى 6 ملايين شخص بحجم تعاملات يقترب من تريليون جنيه بنهاية 2023، بينما سجلت التعاملات للأشهر الثلاثة الأولى من 2024 ما يزيد عن 500 مليار جنيه، وهو ما أوضح التفاعل الكبير وقت توقف إنستا باي والترقب لعودة التطبيق.

يتيح التطبيق العديد من المميزات والخدمات، وجميعها مجانية مثل تحويل واستقبال الأموال ومراجعة جميع حساباتك البنكية وربطها ببعضها من خلال التطبيق، كما يتميز بالسهولة والسرعة والأمان، فالتحويلات لحظية وتتمتع بحماية عالية، وكان البنك المركزي أعلن مؤخرًا رفع حدود السحب والتحويلات المالية عبر تطبيق إنستا باي، ليصل الحد الأقصى للتحويلات إلى 70 ألف جنيه للمعاملة الواحدة يوميًا و120 ألف جنيه للخصم اليومي و400 ألف جنيه للخصم الشهري، أي إجمالي السحب خلال 30 يومًا من بنك واحد.

إنستا باي يعتذر للمستخدمين في بيان رسمي

في بيان رسمي أعلنت إدارة تطبيق "إنستا باي" اعتذارها عن تعطل الخدمات التي يقدمها لعملاء البنوك والمحافظ الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الفرق التقنية تعمل حاليًا على استعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن. وفقًا لما تم نشره على المنصة الإلكترونية للتطبيق، فإن العطل المفاجئ أثر على قدرة المستخدمين على إجراء التحويلات اللحظية وسداد الفواتير، مما تسبب في انزعاج كبير بين العملاء الذين يعتمدون على هذه الخدمات في تعاملاتهم المالية اليومية.

ولفت التطبيق إلى أن العطل المفاجئ الذي أصاب خدماته تم العمل على إصلاحه على قدم وساق لإصلاح الخلل وإعادة تشغيل الخدمة بالكامل في أقرب وقت.

في هذا الشأن قال الدكتور يسرى زكى، خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات، إن الأهم من التحول الرقمي هو ضرورة العمل على ضمان استقرار الخدمات من خلال خوادم بيانات وأنظمة تشغيل عالية الدقة والجودة.

وأضاف "زكي" في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن مصر حققت طفرة تكنولوجية ملحوظة في شتى مجالات الحياة وبخاصة في المجالات الخدمية، التي أصبح معظمها إلكترونية، ومن ثم انتقلت الرقمنة لتعليم الذي يخطو بشكل إيجابي نحو التطوير.

وأوضح أن الحفاظ على المكتسبات الرقمية التي حققتها مصر في السنوات الأخيرة يجب يستند على بنية تكنولوجية قوية حتى لا نواجه مشكلة "السيرفر أو السيستم وقع"، وذلك من خلال توفير الخوادم "السيرفرات والمساحات الكافية لتغطية الخدمة المقدمة سواء خدمة تعليمية أو مالية أو دفع إلكتروني.

وشدد "زكي" على ضرورة توفير الحماية الكافية لهذه الخوادم أو "السيرفرات" من القرصنة والاختراق، مشيرا إلى أن الاعتماد بشكل كامل على الرقمنة في أداء خدمة معينة يتطلب جهد مماثل للحفاظ على استدامة هذه الخدمة وحمايتها، ومنع تعرضها للقرصنة والهجمات الإلكترونية "الهاكرز".

على صعيد متصل، ارجع ماجد فهمي، الخبير المصرفي، سبب تعطل التطبيق الى إجراء تحديثات مهمة على التطبيق، مؤكدا أنه لم يكن عطلا بالمعنى الأصيل للكلمة، وإنما توقف مؤقت لإجراء هذه التحديثات من أجل تطوير الخدمات المقدمة عبر التطبيق.

وقال الخبير المصرفي إن ما يؤكد كلامه هو البيان الرسمي الصادر عن إدارة التطبيق التابع للبنك المركزي، حيث نص البيان على أن التوقف مؤقت لإجراء تحديثات، مؤكدا عودة الخدمات بالكامل خلال ساعات محدودة.