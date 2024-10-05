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السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أزمة نفسية تقود سودانية للقفز من الطابق التاسع في الهرم

أرشيفيه
أرشيفيه
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أنهت فتاة تحمل جنسية دولة السودان حياتها قفزا من الطابق التاسع بمنطقة الهرم في الجيزة بسبب مرورها بأزمة نفسية جراء الأحداث في دولتها.

بسبب الأحداث في السودان فتاة تقفز من التاسع

 

تفاصيل الواقعة المأساوية كما دونتها سجلات ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بتلقي المقدم مصطفي الدكر رئيس وحدة المباحث إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط فتاة من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة "ندي" 25 سنة تحمل جنسية دولة السودان، وبعمل التحريات وسؤال أسرة المتوفاة افادوا باقدامها على إنهاء حياتها قفزا من الطابق التاسع لمرورها بأزمة نفسية وتأثرها بالأحداث الجارية في دولتها، ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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