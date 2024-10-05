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السبت 05 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فريق يد الأهلي يسافر المغرب الاثنين للمشاركة في بطولة أفريقيا

فريق يد الأهلي
فريق يد الأهلي
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تغادر بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي إلى المغرب يوم الاثنين المقبل، للمشاركة فى بطولة أفريقيا لكرة اليد التى تقام خلال الفترة من 10 إلى 19 أكتوبر الجارى.

ويلعب فريق يد الأهلي في بطولة أفريقيا بالمغرب ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا فرق النجم الكونغولي وميكيلي الإثيوبي وسي إف جي الكونغولي.

وحصد فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية التى إختتما بمصر بالعاصمة الإدارية الجديدة  بالفوز على فريق برشلونة لكرة اليد بنتيجة 32-29 .

وخسر فريق رجال كرة اليد الأهلى أمام نظيره ماجدبيرج الألمانى 28-24 ، فى نصف نهائى بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".

وتأهل فريق الأهلى لكرة اليد إلى نصف النهائى كأفضل ثانٍ بمجموعته، بالرغم من خسارته أمام فريق برشلونة لكرة اليد 31- 23 فى ثانى مواجهات الدور الأول بعدما نجح فى الفوز على جامعة سيدنى الأسترالى فى أول مواجهاته بالبطولة بنتيجة 49-15.

بعثة الفريق الأول لكرة اليد النادي الاهلي بطولة افريقيا لكرة اليد الميدالية البرونزية كأس العالم للأندية