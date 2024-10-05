السنيورة: لبنان تشكو من عدم إمكانية إعادة تكوين المؤسسات الدستورية

قال فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، إن هناك أزمة اقتصادية هائلة تعصف بلبنان، بالإضافة لأزمة النازحين السوريين وشبكة الأمان التي كانت في لبنان عام 2006 لم تعد موجودة في الوقت الحالي، موضحًا أن لا يجوز أن يزج بلبنان في هذه المعركة بينها وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف السنيورة، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن هناك حاجة للمخاطر التي يعاني منها شعب لبنان أن يصار لعدم الربط بين الساحة اللبناننية وساحة غزة، وأن هناك موقفا ينبغى على الدولة اللبنانية أن تتخذه ولسيما رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ورئيس المجلس النيابة هو الإعلان بأن لبنان يلتزم بتطبيق القرار الدولي رقم 1901.

وتابع رئيس وزراء لبنان الأسبق:«أن لبنان تشكو من عدم إمكانية إعادة تكوين المؤسسات الدستورية وهذا مالا يمكن تحقيقه إلا من خلال انتخاب رئيس من جديد، وعدم المماطلة في هذه العملية، مشيراإلى أن مر على لبنان عامين كاملين ولم ينتخب رئيس للجمهورية».