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السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس الوزراء الكندي يحث مواطنيه الموجودين في لبنان على مغادرة البلاد

رئيس الوزراء الكندي
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
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حث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، المواطنين الكنديين الذين ما زالوا في لبنان على مغادرة البلاد، في ظل اشتداد الضربات الإسرائيلية علي الحدود مع حزب الله ، بحسب ما ذكرت إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية اليوم السبت. 

وقال ترودو: "لا يزال لدينا مقاعد في الطائرات التي تنظمها كندا. نشجع جميع الكنديين على شغل مقاعد في هذه الطائرات والخروج من لبنان متي استطاعوا".

وأكدت "رويترز" أن 6000 كندي حتى الآن حجزوا تذاكر لمغادرة لبنان على متن تلك الطائرات، وغادر 1000 كندي بالفعل عن طريق الجو.

ونظرا لأن المقاعد على الطائرات لم يتم ملؤها من قبل المواطنين الكنديين، تم تقديم مقاعد لأشخاص من أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، وفقا لمسؤول من مكتب ترودو.

وشدد ترودو على أن هناك حاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل من أجل عودة الاستقرار في المنطقة وبدء احترام قرارات الأمم المتحدة مرة أخرى.

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