استشهاد 8 فلسطينيين بينهم طفلان جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من غزة

استشهد 8 فلسطينيين على الأقل، وأصيب العشرات، اليوم السبت، جراء قصف طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركزت على الجنوب والوسط.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشلت جثامين 3 شهداء في قصف الاحتلال منطقة خربة العدس شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وشهيد آخر في قصف مسيرة الاحتلال منطقة عريبة شمالا.

وأضافت أن مدفعية الاحتلال قصفت مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين، كما قصفت طائرات الاحتلال عمارة سكنية بحي الزيتونة جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفلان، وإصابة آخرين.

كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط مدرسة عين جالوت بحي الزيتون، واستهدف طيران الاحتلال الحربي منطقة اتصالات الفالوجا غرب مخيم جباليا شمال القطاع، بالتزامن مع قصف عنيف وغارات متواصلة من الطائرات الحربية على جباليا البلد وبيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأوضحت مصادر طبية، أن طواقم الإسعاف والطوارئ نقلت 9 مصابين إلى المستشفى الإندونيسي إثر استهدافهم من قبل طائرة مسيرة للاحتلال عند دوار أبو شرخ شمال القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى 41825 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 96 ألفا.