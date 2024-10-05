وزير الخارجية يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

تقدم وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتهنئة بالأصالة عن نفسه وأعضاء وزارة الخارجية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى القوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة ذكرى نصر اكتوبر المجيد، والتي شكلت نقطة مضيئة في التاريخ المصري الحديث، وعكست إصرار وعزيمة الشعب المصري وقواته المسلحة على الدفاع عن عزة الوطن وشرفه في ملحمة خالدة كانت شاهدة على تلاحم كافة فئات الشعب والقوات المسلحة لرفعة الوطن وعلو شأنه.



وتنتهز وزارة الخارجية هذه الذكرى الغالية، لتأكيد سعيها وأعضائها - بصورة حثيثة ومتواصلة- للعمل على خدمة والدفاع عن مصالح الوطن والشعب المصري العزيز.