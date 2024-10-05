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السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الخارجية يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

وزير الخارجية بدر
وزير الخارجية بدر عبد العاطي
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تقدم وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتهنئة بالأصالة عن نفسه وأعضاء وزارة الخارجية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى القوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة ذكرى نصر اكتوبر المجيد، والتي شكلت نقطة مضيئة في التاريخ المصري الحديث، وعكست إصرار وعزيمة الشعب المصري وقواته المسلحة على الدفاع عن عزة الوطن وشرفه في ملحمة خالدة كانت شاهدة على تلاحم كافة فئات الشعب والقوات المسلحة لرفعة الوطن وعلو شأنه.


وتنتهز وزارة الخارجية هذه الذكرى الغالية، لتأكيد سعيها وأعضائها - بصورة حثيثة ومتواصلة- للعمل على خدمة والدفاع عن مصالح الوطن والشعب المصري العزيز.

تهنئة وزير الخارجية السيسي