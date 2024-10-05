قطاع الزراعة الآلية يستقبل وفد خبراء الاتحاد الأوروبي في مجال الميكنة الزراعية

قام وفد خبراء من الاتحاد الأوروبي في مجال الميكنه الزراعية بزيارة بعض محطات قطاع الزراعة الالية بمحافظتي المنوفية والغربية، وكذلك زيارات حقلية لتشغيل بعض المعدات كالحرث والتسوية بالليزر وكذا حصاد الأرز وعملية كبس القش.

وقال الدكتور عادل الاشقر رئيس قطاع الزراعه الالية بوزارة الزراعة، أن الوفد الأوروبي أشاد بالامكانيات الكبيرة لقطاع الزراعة الآلية لما شاهده في المحطات وخلال الزيارة الحقلية في المنوفية والغربية وياتي ذلك بناءا على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وذلك ضمن المنحة الأوربية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لوزارة الزراعة والتي تتضمن منح قطاع الزراعة الآلية 15 مليون يورو لشراء معدات زراعية لمحطات القطاع في 5 محافظات هي المنوفية والغربية والشرقية والدقهلية والبحيرة وذلك للنهوض بمحصول القمح بصفة خاصة وبعض المحاصيل الاخري.

وأضاف "الأشقر"، ان الوفد الأوروبي سوف يقوم بزيارة أخرى لمصر في أول نوفمبر القادم لمشاهدة زراعه محصول القمح في هذه المحطات وجاري حاليا وضع قائمه للمعدات التي سوف يتم شرائها لمحطات القطاع في هذه المحافظات، حيث سيتم بدء تنفيذ هذه المنحه اعتبارا من يناير ٢٠٢٥.

كما أشار الأشقر الى أن التعاون المثمر بين المشروع الإيطالي بقيادة د عصام واصف وقطاع الزراعة الآلية حيث سيتم قريبا البدء في تنفيذ المرحلة الثانيه لمشروع الإيطالي بقرض مقداره ١٠ مليون يورو في محطات قطاع الزراعة الآلية وعدد ٩ جمعيات زراعية تعاونية في محافظات كفر الشيخ واسيوط وسوهاج.

وقال رئيس قطاع الزراعة الآلية، أن الوفد الإيطالي سوف يقوم بجولة ميدانية في تلك المحافظات لزيارة محطات القطاع وبعض الجمعيات في تلك المحافظات مما سيكون له أثر كبير على تطوير محطات القطاع وتوفير خدمة الميكنة الزراعية لأكبر عدد من المزارعين في تللك المحافظات الامر الذي سيؤدي الي تقليل تكلفة الانتاج والفاقد وزيادة الانتاج ودخل المزارعين وتقليل فاتورة الاستيراد وخاصة في محصول القمح والمحاصيل الزيتية.