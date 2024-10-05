رئيس وزراء لبنان الأسبق: هناك حاجة مُلحَّة لانتخاب رئيس جديد للبلاد

أكد رئيس وزراء لبنان الأسبق فؤاد السنيورة على أن هناك حاجة مُلحَّة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، داعيا المجتمع الدولي للإسراع في تخليص لبنان من أزمته الراهنة.

وأشاد السنيورة في مداخلة مع قناة (القاهرة الإخبارية) اليوم السبت بالموقف المصري الداعم إلى لبنان، مضيفا أن مصر دائما منذ أن تم تأسيس الدولة اللبنانية في الأول من سبتمبر عام 1920 تقف إلى جانبها وترعاها.

وأشار إلى أنه منذ تأسيس الدولة اللبنانية مصر دائما تدعمها ماديا وسياسيا وتقف إلى جوارها.

ولفت إلى أن الضحايا الحقيقيين للعدوان الإسرائيلي حاليا من المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين، مضيفا أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك المفتاح الحقيقي لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وأوضح أن حزب الله نجح خلال اليومين الماضيين في التصدي للاجتياح البري الإسرائيلي، مشيرا إلى أن حزب الله تحول في السنوات الماضية إلى جيش بدلا من جبهة مقاومة بسبب إيران، مشددا على ضرورة عودة حزب الله للدولة لكن بشروطها.