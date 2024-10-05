لبنان: غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت وأخرى استهدفت أطراف النبطية

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم السبت بشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأشارت الوكالة إلى شن طيران الاحتلال لغارة على دفعتين، مستهدفا أطراف النبطية الفوقا، وغارة على بلدة تول في قضاء النبطية، بالإضافة إلى سلسلة غارات على بيت ليف وحانين ودبل والقوزح وكفرا وأطراف صربين في صور.

وفي مرجعيون استهدفت قوات الاحتلال بالقصف المدفعي الثقيل المنطقة الواقعة بين كفركلا ودير ميماس، كما شن غارة استهدفت بلدة الخيام.

وفي السياق ذاته، خرقت الطائرات الحربية الإسرائيلية جدار الصوت على دفعتين في أجواء منطقة الزهراني شمال نهر الليطاني، وفي أجواء القطاع الشرقي.

كما خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت فوق بيروت والمتن وكسروان.