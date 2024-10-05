قبرص: وصول أول رحلة تُقِل مواطنين أستراليين من لبنان

وصلت أول رحلة تقل 229 مواطنا أستراليا وعائلاتهم من لبنان اليوم السبت إلى قبرص، وذلك وسط تصاعد حدة التوترات في المنطقة.

وذكرت هيئة الإذاعة الاسترالية (إيه بي سي) أن الحكومة الاسترالية ستقوم بإجلاء حوالي 500 شخص من العاصمة اللبنانية (بيروت) على متن رحلتين مستأجرتين، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تغادر رحلة طيران مستأجرة ثانية بيروت في وقت لاحق اليوم.

وأفادت الحكومة الاسترالية بأنه من المقرر أن يتم إرسال رحلتين أخرتين لإجلاء المواطنين من بيروت غدا الأحد.

وكانت وزيرة الخارجية الاسترالية "بيني وونج" قد حثت رعاياها في لبنان على المغادرة على الفور تحسبا لتدهور الأوضاع وإغلاق مطار بيروت، مشيرة إلى أن نحو 1700 شخص سجلوا لدى الحكومة رغبتهم في مغادرة لبنان.

وكانت الحكومة الاسترالية قد حثت مواطنيها على مغادرة لبنان منذ عدة أشهر بسبب الصراع الدائر بين حزب الله وإسرائيل.