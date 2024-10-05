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السبت 05 أكتوبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس مسجل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بالمرج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قرر قاضي المعارضات تجديد حبس مسجل خطر ألقي القبض عليه لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة 15 يوم على ذمة التحقيقات لحين استكمال التحقيقات واستلام تقرير المعمل الجنائي الخاص بالمضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهم.
كانت أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس مسجل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيق في بالمرج.
وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيمائي وإحراز السلاح الأبيض.
بدأت الواقعة بتمكن قسم شرطة المرج من القبض على (عاطل– له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (740 قرص مخدر - 4 زجاجات تحوى سائل مخدر - سلاح أبيض).

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