تشريح جثتى سيدتين توفيتا فى حادث تصادم بمدينة نصر

امرت جهات التحقيق المختصة اليوم بتشريح جثة سيدتين لقي مصرعهم باحدي شوارع مدينة نصر، وطلبت النيابة العامة سرعة القبض على المتهم والاستماع إلى عدد من شهود العيان للواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالواقعة.



ولقيت سيدتين مصرعهما صدمتهما سيارة يقودها طالب بشارع أبو زيد خضر في مدينة نصر، وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بوقوع حادث مرورى بشارع أبو زيد خضر بمدينة نصر، ووجود جثتين لسيدتين.



انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع سيدتين أسفل عجلات سيارة، وبعمل التحريات تبين ان وراء ارتكاب الواقعة “طالب”، والقى القبض علي المتهم .