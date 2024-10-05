رئيس شركة مياه الشرب بالمنوفية يتفقد المحطات بنواحي المحافظة

أجرى المهندس رشدي السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اليوم يرافقه الكيميائي إسلام النعمان رئيس قطاع المعامل ومراقبة الجودة جولة تفقدية لعدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحى بمراكز الباجور وسرس الليان ومنوف .

استهل زيارته بتفقد محطة كفر الخضرة المرشحة أعقبها زيارة لمحطة بير شمس (بهناي) المرشحة ومحطة الباجور (كفر القرنين ) المرشحة ، ومحطة الباجور الارتوازية ومحطة رفع الباجور الرئيسية.

كما توجه لزيارة محطه رفع سرس الليان ٢ ومحطة سرس الليان المرشحة ومحطه الحامول المرشحة لمتابعة سير الاعمال بالمحطات لضمان استمرارية تقديم الخدمات المقدمة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين .

وأكد، حرصه المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية ومن أهمها خدمة مياه الشرب والصرف الصحى والتي تعد من أهم الخدمات التى تحرص الدولة على توصيلها من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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