استحداث عدد من الخدمات للمواطنين بقافلة جامعة طنطا في مركز كفر الزيات

‎واصلت جامعة طنطا اطلاق قوافلها التنموية الشاملة ضمن أنشطتها لخدمة المجتمع بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بالتنسيق مع مؤسسة "حياة كريمة" والأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، وتحت اشراف الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الاداب، والدكتور احمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية والدكتورة عفاف بصل عميد كلية التمريض، والدكتورة منى الاعصر عميد كلية الصيدلة، كما حضر القافلة الدكتورة عبير علم الدين عميد كلية العلوم، والدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور لؤي الأحول القائم بعمل وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء حلويش المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتدريب المستدام ولفيف من اعضاء هيئة التدريس ومديرو المراكز والوحدات بالجامعة.

وشهدت القافلة استحداث خدمات نوعية داعمة للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" في ضوء دراسة الاحتياجات التنموية للقرى والمواطنين ومن خلال استبيانات الرأي سواء عن طريق اللقاءات المباشرة او من خلال الاستمارات الالكترونية، وذلك في اطار التواصل والمشاركة الفعالة للمواطنين، ومخرجات التقييم الذاتي للخدمات المقدمة في كل منطقة مستهدفة، حيث شهدت القافلة استمرار أنشطة مشروع "مختبرات الابداع والتنمية" بالتنسيق مع المركز الرئيسي للتدريب المستدام والذي تم استحداث ١٠ برامج تدريبية جديدة به ليصل اجمالي البرامج التدريبية بالمشروع إلى ٢٢ برنامج لكافة الفئات العمرية.

كما شارك المركز الرئيسي للمراكز والوحدات الاقتصادية ذات الطابع الخاص بالتعاون مع كلية الزراعة وإدارة الحدائق في أنشطة الإرشاد الزراعي وعمليات التشجير، وشارك مركز علوم وتكنولوجيا البيئة في محور التوعية البيئية بندوة عن مخاطر حرق قش الأرز والحفاظ البيئي وطرق توليد الطاقة النظيفة باستخدام المخلفات الزراعية، كما شارك مركز الخدمة العامة بكلية التمريض بورشة عمل عن صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي، وشاركت كلية العلوم بورش عمل عن التمكين الاقتصادي والصناعات المنزلية، وقدمت كلية الاداب ندوة توعوية في مجال الإرشاد النفسي حاضر بها عدد من اعضاء هيئة التدريس المتخصصين بالكلية.

‎وشهدت القافلة مشاركة متميزة لكلية الطب بالتعاون مع كليتي الصيدلة والتمريض حيث تم توقيع الكشف الطبي على عدد 1335 من خلال 15 عيادة شملت تخصصات جراحة المخ والأعصاب، وطب الأطفال، وجراحة العظام، والأمراض الجلدية، وأمراض الباطنة، وجراحة المسالك البولية، والأنف والأذن والحنجرة، والجراحة العامة، والأمراض الصدرية، والنفسية والعصبية، وطب وجراحة العيون، والقلب والأوعية الدموية، والمبادرات، والتحاليل، وتنظيم الأسرة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 93 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، كما شهدت القوافل اجراء اختبارات لمحو الأمية لعدد 150 مواطنين، وتقديم الخدمات البيطرية لأكثر من 1602 رؤوس ماشية وطيور، بمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والصياد.