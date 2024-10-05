ثورة البرتغال وأول أفلام جيمس بوند.. أبرز أحداث 5 أكتوبر

تمتلئ صفحات التاريخ منذ قرون وحتى العصر الحديث، بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، الخامس من أكتوبر، الذي صادف العديد من المناسبات الاجتماعية والسياسية المهمة.

وتستعرض “البوابة نيوز” في السطور التالية، مجموعة من أبرز الأحداث المهمة التي شهدتها العديد من دول العالم في مثل هذا اليوم، كالتالي:

في عام 1789، تظاهرت النساء الفرنسيات أمام قصر فرساي الملكي، مطالبات بالخبز والغذاء في خضم أزمة اقتصادية خانقة، كانت هذه الاحتجاجات تعبيرًا عن الغضب من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وسوء الأحوال المعيشية، وقد شكلت هذه المظاهرات جزءًا من الثورة الفرنسية، حيث ساهمت في الضغط على الملك لويس السادس عشر وفتح الطريق أمام التغيير السياسي والاجتماعي في فرنسا.

في عام 1910، اندلعت «ثورة 5 أكتوبر» في البرتغال، حيث قاد الثوار حملة ضد الحكم الملكي الذي استمر لقرون، وان ذلك استجابة للفساد السياسي وسوء الإدارة، اجتاحت المظاهرات المدن الكبرى، مما أدى إلى فرار الملك مانويل الثاني، وفي اليوم التالي، تم إعلان قيام الجمهورية، ما أسفر عن تغييرات جذرية في النظام السياسي والاجتماعي في البلاد، وأسس لعصر جديد من الديمقراطية في البرتغال.

في عام 1944، أصدرت فرنسا قانونًا يمنح النساء حق التصويت، مما كان نقطة تحول تاريخية في مسيرة حقوق المرأة في البلاد، وجاء هذا القرار بعد جهود طويلة من الناشطات النسويات والمطالبة بالمساواة، خاصة في ظل الظروف التي فرضتها الحرب العالمية الثانية، وتم تطبيق هذا الحق لأول مرة في الانتخابات البلدية عام 1945، مما سمح للنساء بالمشاركة الفعّالة في الحياة السياسية وتعزيز دورهن في المجتمع الفرنسي.

في عام 1962، تم عرض فيلم «دكتور نو»، الذي يُعتبر أول فيلم في سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة، أخرج الفيلم تيرينس يونغ، وقام بدور العميل 007 الممثل شون كونري، وقد حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، حيث قدم مزيجًا من الإثارة، المغامرة، والأناقة، مما أرسى الأسس لواحدة من أنجح السلاسل السينمائية في التاريخ، وقد ساهم «دكتور نو» في تشكيل هوية جيمس بوند كرمز ثقافي، ولا يزال يؤثر على صناعة السينما حتى اليوم.

في عام 2003، تولى أحمد قديروف رئاسة جمهورية الشيشان بعد فوزه في الانتخابات، كان قديروف شخصية بارزة في السياسة الشيشانية، وقد دعم بشدة روسيا خلال النزاعات السابقة، وتحت قيادته، سعى إلى إعادة بناء الشيشان وتعزيز الاستقرار في المنطقة، لكنه واجه انتقادات بسبب سياساته القمعية وحقوق الإنسان، وقد أسهمت رئاسته في تشكيل مستقبل الشيشان ضمن الاتحاد الروسي.

في عام 2020، منحت جائزة نوبل في الطب لكل من تشارلز رايس وهارفي ألتر ومايكل هوتون تقديرًا لاكتشافهم فيروس التهاب الكبد سي، وقد ساهمت أبحاثهم في فهم آلية انتقال الفيروس وأثره على الصحة العامة، مما أدى إلى تحسين تشخيص وعلاج التهاب الكبد، وقد أحدث هذا الاكتشاف ثورة في طرق معالجة المرض، وأنقذ حياة ملايين الأشخاص حول العالم.

في عام 2023، تعرضت الكلية الحربية بحمص لهجوم بطائرة مسيرة استهدف حفلاً لتخريج طلاب الضباط، مما أسفر عن مقتل حوالي 90 شخصًا وإصابة نحو 280 آخرين، معظمهم من المدنيين الذين كانوا يحضرون الاحتفال، أثار الهجوم إدانات واسعة، وأعلنت الحكومة السورية الحداد العام على الضحايا، وأدى الحادث إلى تصاعد العنف في المنطقة، واستمرار النزاع المستمر على حياة المدنيين.