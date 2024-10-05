أزهر مطروح يحصد المركز الثامن في مسابقتي «الوسائل التعليمية» و«الرسم»

أعلن عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم السبت، فوز منطقة مطروح الأزهرية، بالمركز الثامن في مسابقتي «الوسائل التعليمية» و«الرسم» على مستوى الجمهورية، ضمن فروع المسابقات الخاصة بالمشروع التربوي «أنا الراقي بأخلاقي».

وهنأ سالم، الطالبة فاطمة عطا السيد، معهد فتيات عمر بن عبد العزيز، الحاصلة على المركز الثامن على مستوى الجمهورية في مسابقة الرسم، والطالب محمد إبراهيم عمر، الطالب بمعهد المثاني البحرية، لحصوله على المركز الثامن في مسابقة المجسمات والوسائل التعليمية، بعد منافسات شملت مختلف المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، متمنيا لهم التوفيق والنجاح الدائم

كما هنأ هالة سعيد، منسق عام المبادرة بمطروح، على الفوز المستحق، موجها الشكر والتقدير لكل من ساهم وشارك في نجاح البرنامج بالمحافظة وحصول المنطقة على تلك المراكز المشرفه.

تهدف مبادرة “أنا الراقي بأخلاقي” إلى تأصيل القيم ‏الإيجابية والأخلاق الكريمة في المجتمع، وتعميق روح الولاء والانتماء، ومواجهة الأفكار الهدامة ‏وتحصين عقول الطلاب، إضافة إلى اكتشاف جيل قادر على البناء والإبداع من طلاب الأزهر الشريف.‏