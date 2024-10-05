ننشر تفاصيل تشغيل خط البصارطة الجديد في دمياط

قرر الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بدء التشغيل التجريبي لخط البصارطة مرورًا بعدد من المحاور بمدينة دمياط، وفقًا لهذا الترتيب عزب النهضة ومنها إلى كورنيش النيل مرورا بشارع صلاح سالم ثم شارع المستشار عبد الرحيم نافع وشركة الكهرباء ومنها إلى طريق المحور وانتهاء بمدرسة الزراعة، والعودة من ذات الخط ، ويتم الخروج من شارع شركة الكهرباء ثم دوران منطقة المطرى ، وذلك اعتبارًا من غد ولمدة ١٥ يوما.

يأتى قرار المحافظ استجابةً لمطالب المواطنين والتيسير عليهم، ووجه " محافظ دمياط " تعليماته إلى إدارة المرور بمتابعة عمل سيارات الأجرة بهذا الخط وفقًا لخط السير المحدد وتكثيف الدوريات المرورية داخل المحاور الرئيسية بالمدينة خاصةً خلال أوقات الذروة لتحقيق السيولة المرورية.

عقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، ، اليوم ، اجتماعًا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والنواب ورؤساء أحياء دمياط الجدد ، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد.

استهل " المحافظ " الاجتماع، بتهنئة بمسئولى الوحدات المحلية الجدد، وأكد أن المحافظة حرصت على إتاحة الفرصة للجميع للتقدم لتلك الوظائف ، من خلال الإعلان الداخلى الذى تم نشره أغسطس الماضى ، مؤكدًا أنه تم الاختيار وفقًا لعدة معايير بهدف ضخ دماء وكوادر جديدة، للارتقاء بمنظومة العمل المحلى .

وأكد أن محور التواصل مع المواطنين والتواجد الميدانى للتعرف عن قرب على مطالبهم ومشاكلهم ،وحلها ، يُعد من أهم المحاور و التكليفات التى يتطلب تنفيذها .