فؤاد السنيورة: المدنيون اللبنانيون هم الضحايا الحقيقيون مثلما حدث مع الفلسطينيين

قال فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، إن أعذار إسرائيل يبررها المجتمع الدولي، وتل أبيب تحاول الانتقام من حزب الله فعليا في هذه العملية، والضحايا الحقيقيين هم من المدنيين اللبنانيين مثلما حدث مع المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف «السنيورة»، خلال لقاء ببرنامج «عن قرب»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا الأمر غير مقبول أن يستمر، مشددا على ان هذه التبريريات غير مقبولة، ولذلك يجب أن يكون هناك موقف عربيا ودوليا ضابطا من أجل للإسراع في وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن لبنان التزم بقرار الأمم المتحدة رقم 1701، وأقر حزب الله آنذاك في 2006 بأنه سيلتزم بهذا القرار، وخلال تلك الفترة شهدت مرحلة هدوء لكن الحزب لم يلتزم بشكل صحيح ولا حتى إسرائيل، متابعا: «هناك حاجة لكي تلتزم إسرائيل وحزب الله بهذا القرار، الذي يخلق قواعد على أساسها يتم الالتزام بها».