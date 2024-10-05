شعبة القصابين ترفض مبادرة بيع اللحوم بإمبابة.. اعرف السبب

كشف شلبي جابر سكرتير عام شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ"البوابة نيوز" عن وجود حالة رفض عام من جانب شعبة القصابين والجزارين على مستوى الحافظات، للمبادرة المطروحة في منطقة امبابة لبيع اللحوم بسعر يتراوح من 200 إلى 250 للكيلو.

حيث قال إنه تم تداول تلك المبادرة عبر صفحات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، وشكك في جودة اللحوم المطروحة بالمبادرة مقارنة بالسعر المعلن عنها.

وأوضح أن سعر اللحم البقري “قايم” يتراوح من 170 إلى 180 جنيهًا للكيلو.

بينما يتم بيع الكيلو داخل المدبح بسعر يتراوح من 280 إلى 290 جنيهًا.

كما يتراوح سعر كيلو اللحوم الجاموسي “قائم” مابين 150 إلى 160 جنيهًا للكيلو.

في حين يتم بيعه داخل المدبح بسعر يتراوح ما بين 260 إلى 270 جنيهًا.

وقال سكرتير عام الشعبة، إن تلك المبادرات يجب أن تكون من خلال وزارتي التموين والزراعة، وتحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بحيث يتم توزعها من خلال منافذ الوزارتين والمجمعات الاستهلاكية.

واستنكر أن يقوم أفراد بطرح مثل هذه المبادرات الحيوية التي تهم الشعب دون رقابة، حيث أن تلك المبادرة أعلن عنها أحد الأفراد داخل منطقة إمبابة، ويتم بيعها داخل شادر، وقد تنتشر هذه الظاهرة بعد ذلك في العديد من المناطق.

كما حذر “شلبي” المواطنين من شراء تلك اللحوم المطروحة بالمبادرة، حيث تمثل خطورة على صحتهم.

وقال: إن تلك اللحوم قد تكون مريضة ويلجأ صاحب المبادرة إلى اللحاق بها “على السكين” قبل نفوق المواشي.

على جانب آخر، أكد رئيس شعبة القصابين استقرار أسعار اللحوم بالأسواق خلال الفترة الحالية، وأرجع ذلك إلى حالة الركود التي تسيطر على سوق اللحوم.

في حين توقع أن تتأثر الأسعار بالارتفاع الفترة المقبلة في حال عدم توافر الأعلاف اللازمة للمواشي.

وقال جابر أن أسعار اللحوم المطروحة حاليًا وتتراوح ما بين 380 وحتى 420 جنيهًا للكيلو للحوم البلدي الصغيرة، كما يتراوح سعر اللحم الجاموسي ما بين 320 إلى 330 جنيهًا للكيلو، في حين وصل سعر كيلو اللحم الضأن إلى 450 جنيهًا، بينما بلغ سعر اللحم الجملي 320 جنيهًا للكيلو.

ويذكر أن هذه المبادرة المزعومة تختلف عن مبادرة مؤسسة “حياة كريمة” لبيع اللحوم المدعمة.

حيث تستهدف “حياة كريمة” بيع اللحوم والدواجن بعروض وأسعار مخفضة تيسيرًا على المواطنين.