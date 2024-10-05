السنيورة: كل ما تفعله إسرائيل هو على حساب دماء الشعب اللبناني ومستقبلها

قال فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، إن إسرائيل تقول إنها تستهدف حزب الله، ولكنها في الواقع تقوم بارتكاب جرائم إبادة بشرية في أماكن عدة في لبنان من قرى وبلدات ولا سيما الضاحية الجنوبية لبيروت، لافتًا إلى أن الاحتلال يدفع عدد من اللبنانيين إلى ترك بلداتهم ويتسبب بكارثة إنسانية كبرى في لبنان.

وأضاف السنيورة، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال يدمر لبنان على كافة الأصعدة ليست فقط الإنسانية والمعيشية بل على الاقتصادية والسياسية أيضا، متابعًا: «إسرائيل لم تترك نوعًا من الأسلحة إلا واستخدمته وتعمد لجعل لبنان مساحة لتجربة الأسلحة الجديدة التي تنتجها مصانع الأسلحة الخاصة بها».

وواصل: «كل ما تفعله إسرائيل هو على حساب دماء الشعب اللبناني وعلى حساب لبنان ومستقبلها»، مشيرًا إلى أن حزب الله في عمليته في الثامن من أكتوبر كانت تردادًا لعملية قام بها في عام 2006 عند إقدامه على إشعال الحرب ضد إسرائيل في لبنان.