إخماد حريق بحظيرة ماشية في المنيا دون أضرار بشرية

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب بإحدى حظائر الماشية بقرية 3 التابعة لمركز سمالوط، بالظهير الصحراوي الغربي في المنيا، وانتقل فريق الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارتين سيارة إطفاء، وسيارات الإسعاف، والشرطة، وتبين اندلاع حريق بحظيرة ماشية، نتيجة ماس كهربائي.

وتلقى اللواء مجدي سالم، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، باندلاع حريق بحظيرة ماشية بإحدى قرى الظهير الصحراوي الغربي، بمركز سمالوط.

وجرى إخماد الحريق، ومنع امتداده لباقي المناطق المجاورة، دون أضرار بشرية، وتسبب الحريق في تلفيات كبيرة بالحظيرة، وبعض الاعلاف الموجودة بداخلها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.