رونالدو يقود تشكيل النصر أمام العروبة في الدوري السعودي

أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة العروبة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يستضيف فريق النصر، اليوم السبت، نظيره العروبة على ملعب الأول بارك، في لقاء ينطلق في السادسة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود رونالدو تشكيل النصر أمام العروبة، حيث يتواجد على رأس الهجوم، ويعاونه السنغالي ساديو ماني والبرازيلي أندرسون تاليسكا.

وسجل كريستيانو رونالدو 4 أهداف وصنع هدفًا آخرًا، خلال مشاركته في 5 مباريات حتى الآن في الدوري السعودي.

ويحتل النصر المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري رونش) برصيد 11 نقطة، بينما ياتي العروبة في المركز الحادي عشر وفي رصيده 7 نقاط.

تشكيل النصر لمواجهة العروبة في الدوري السعودي

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: سلطان الغنام - محمد سيماكان - إيمريك لابورت - نواف بوشل

خط الوسط: عبدالله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو

وفي الهجوم: أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو - ساديو ماني.