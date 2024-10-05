محلل سياسي فلسطيني: من يريد السلام في المنطقة يواجه الحرب

قال أحمد زكارنة، المحلل السياسي الفلسطيني، إن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو هو القادر للتحدث عن تفاصيل ما أسماه «الشرق الأوسط الجديد»، مردفا: «من الخطأ القول إن هذه الحرب والعدوان على حركات المقاومة فقط بل على الشرق الأوسط كله، وعندما نتحدث أيضًا عن الصراعات والنزاعات كأننا نشرع لإسرائيل بأنها تدير حربًا نظامية مع دولة نظامية أو مع قوى متناظرة، وهذا ليس صحيحًا لأن حركات المقاومة حسب القانون الدولي لديها الحق في مقاومة محتليها».

وأضاف «زكارنة »، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، خلال برنامج «عن قرب»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ما يحدث هو عبارة عن عدوان دولة استعمار على شعوب تقع تحت الاستعمار، مشيرًا إلى أن من يريد السلام في المنطقة يواجه الحرب، وأن من لا يريد الحرب عليه مواجهتها، وهذا هو المنطق الذي يفرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع: «القوى العظمى عدا اليابان هي شريكة فعليا في هذه الحرب، ومحاولة إعادة تقسيم الشرق الأوسط مرة أخرى».