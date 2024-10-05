شمال سيناء الأزهريّة تعقد اختبارات القبول لمعاهد القراءات واختبارات التحويل للأدبي والعلمي

عقدت منطقة شمال سيناء الأزهريّة، اليوم اختبارات القبول لمرحلتي التجويد والعالية بمعاهد القراءات للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥م، واختبارات التحويل بين القسمين العلمي، والأدبي بالمرحلة الثانوية الأزهرية، تحت رعاية فضيلة الشيخ مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهريّة، وذلك تحت إشراف ياسر النجار، مدير إدارة الامتحانات.

واطمأن "العريف" على حسن سير الاختبارات وانضباطها، والالتزام بجميع التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية.

وأكد ياسر النجار، أن اختبارات القبول بمعاهد القراءات تشمل مرحلتى التجويد، والعالية، وأدى طلاب التجويد امتحانهم في مادة القرآن والمطالعة، وأدى طلاب العالية امتحانهم في مادة القرآن الكريم والتجويد عمليًا والمتون، ويقوم بتنفيذها إدارة شئون القرآن الكريم بالتعاون مع إدارة التعليم النوعي، وإدارة الكمبيوتر التعليمى، وأنه تتم أيضا اختبارات التحويل بين القسمين العلمي والأدبي بالمرحلة الثانوية، وبحضور موجهى عموم المواد الشرعية والثقافية.