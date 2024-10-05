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السبت 05 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس الكونفدرالية الإيطالية: شراكات جديدة لتوفير فرص للشباب المصري بأوروبا

رئيس الكونفدلرالية
رئيس الكونفدلرالية الايطالية
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قال داريو كوستنتيني، رئيس الكونفدرالية الإيطالية للحرفيين إنه يعمل بشكل وثيق مع الجامعات والمعاهد الإيطالية الرائدة مثل معهد 'دون بوسكو' لتقديم تدريب متكامل للعمالة المصرية ، وهذه الشراكات تتيح لنا تقديم برامج تدريبية متقدمة تشمل استخدام أحدث الآلات والتقنيات، مما يضمن تأهيل المشاركين بشكل مثالي للاندماج في سوق العمل الأوروبي".

وأضاف داريو خلال حواره مع البوابة نيوز: "من خلال هذا التعاون، نهدف إلى تحسين جودة التدريب وتعزيز الفرص المتاحة للعمالة المصرية.

وأوضح كوستنتيني أن الشهادات المعتمدة التي يحصل عليها المشاركون ستكون قيمة مضافة تفتح أمامهم أبواب العمل في أوروبا، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

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