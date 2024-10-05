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السبت 05 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس يشارك في مؤتمر خدام إيبارشية المعادي

ارشيف
ارشيف
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شارك قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم السبت، بمحاضرة في المؤتمر الـ ٣١ لإيبارشية المعادي، والذي تجري فعالياته في الفترة من الرابع وحتى السادس من أكتوبر الجاري في بيت "البتول" بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي تحت عنوان "ما لا تعرفه عن مجمع نيقية".

وذلك بمشاركة ٣٥٠ خادم وخادمة  وبحضور الأنبا دانيال مطران الإيبارشية، سكرتير المجمع المقدس، والأنبا مارتيروس الأسقف العام لقطاع كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة، والأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص وعدد من الآباء كهنة المعادي ووسط القاهرة،  وشرق السكة الحديد.

وجاءت محاضرة قداسة البابا بعنوان "دروس مستفادة من مجمع نيقية" حيث تناول في البداية محطات تاريخية عن مجمع نيقية، ثم تحدث عن ثلاثة دروس مستفادة:
١- قيمة التلمذة.
٢- فكرة المجمعية.
٣- عظمة الارثوذكسية.

وعقب المحاضرة أجاب قداسة البابا على الأسئلة التي وجهها الحضور لقداسته.

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