قرر قاضي المعارضات تجديد حبس 4 أشخاص لاتهامهم بسرقة دراجة نارية في مدينة نصر، 15 يوم على ذمة التحقيقات.

أمرت جهات التحقيق المختصة اليوم، بحبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة درجة نارية، وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وسرعة التحريات التكميلية.



البداية بعدما نجحت أجهزة الأمن فى ضبط (4 أشخاص) لقيامهم بسرقة (دراجة نارية) ملك أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية بإسلوب "توصيل الأسلاك" .

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.