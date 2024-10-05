حفل ختام مهرجان "الألحان والطقس واللغة القبطية" بإيبارشية المعادي

نظمت إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام، الجمعة الماضية، حفل ختام المهرجان الحادي والثلاثين للألحان والطقس واللغة القبطية، وذلك بمسرح كنيسة الملاك رافائيل بالمعادي، بحضور الأنبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس.

تسابق خلال المهرجان ١٤٢٢ مخدومًا من أبناء الإيبارشية، حيث قُسِّمت الكنائس المشاركة على مجموعتين للتسابق، واشترك في تقييم المتسابقين عدد من الآباء الكهنة والمرتلين وأمناء وخدام الشماسية بكنائس الإيبارشية.

شهد الاحتفال تكريم لجان التحكيم، والفائزين في الألحان والطقس واللغة القبطية، بالإضافة إلى تكريم المخدومين الأكثر مواظبة على حضور قداسات الآحاد (يوم الرب).

وفي ختام الاحتفال، تم تكريم الكنيستين الفائزتين بالدرع علي مستوي مجموعتي التسابق.