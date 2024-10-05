حبس حرامي الشقق بأسلوب التسلق في المقطم

أمرت نيابة المقطم الجزئية، اليوم، بحبس متهم تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الشقق السكنية والادارية، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول نشاطه الإجرامي.

تبين من التحقيقات أن المتهم اعتاد مزاولة نشاطها الإجرامي في سرقة الشقق، بأسلوب التسلق بعد مراقبتها، والتأكد من خلوها من اصحابها، أو بعد انصراف الموظفين، ثم التخلص من المسروقات وبيعها، ويوم الواقعه تم ضبطه متلبسًا لبعض السرقات، واقر بمسابقة سرقته لشقق أخرى.

تمكنت الأجهزة الأمنية فى المقطم من ضبط ، عاطل "له معلومات جنائية" لقيامه بارتكاب واقعة سرقة (3 شاشة تليفزيون – 3 ريسفير) من داخل أحد العيادات الطبية بدائرة القسم ، وبحوزته ( بعض المشغولات الذهبية – مبلغ مالى – أسورة ألماظ)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة "بأسلوب التسلق" وأن المضبوطات بحوزته من واقعة سرقة أخرى، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" ( عاطل " له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الفيوم) تم ضبطه.