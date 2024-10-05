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السبت 05 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا ميخائيل يستقبل شباب مُلتقى لوجوس الرابع

ارشيف
ارشيف
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ألتقى صباح اليوم، بمقر المطرانية الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان، والمعصرة، وتوابعها، ورئيس دير القديس العظيم الأنبا برسوم. شباب الإيبارشية الذين حضروا مُلتقى لوجوس للشباب لدراسة كيفية تطبيق أهداف اللقاء داخل الإيبارشية.

وقد قدموا هدية تذكارية لنيافته.

والجدير بالذكر أن  ملتقى لوجوس الرابع لشباب كنائس القطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية وإيبارشيات الكرازة المرقسية داخل مصر، والذي أقيم على مدار ثمانية أيام في شهر أغسطس الماضي تحت عنوان "خد خطوة".

وتهدف إلى تأصيل روح الفرح بصورة حيّة مُعاشة في نفوس الشباب، الذين يعدون مستقبل الكنيسة، وتدريبهم على التلامس مع محبة المسيح وسط الضغوط والمشغوليات التي تواجههم في حياتهم اليومية، إلى جانب نتمتع بجذور كنيستنا وبلدنا مصر.

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