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السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفرالشيخ يهنئ المحامي العام الأول للنيابات الكلية

بمناسبة توليه منصبه الجديد..

محافظ كفرالشيخ يهنئ
محافظ كفرالشيخ يهنئ المحامي العام الأول
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قدم  اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، التهنئة للمستشار منير صالح، بمناسبة توليه منصب المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ الكلية، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد ، مؤكدًا على العمل التكاملي بين المحافظة، ومختلف الأجهزة القضائية، في الحفاظ على المال العام ومقدرات الوطن، وحماية حقوق المواطنين، بجانب بحث آليات التنسيق المتبادل بين النيابة العامة ومسئولي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

ومن جهته، قدم المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ الكلية، خالص الشكر والتقدير لمحافظ كفرالشيخ، لزيارته الكريمة والتهنئة مثمناً جهوده الوطنية البناءة للارتقاء بمستوى كافة قطاعات محافظة كفرالشيخ.

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محافظ كفرالشيخ يقدم التهنئة للمحامي العام الجديد اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ محكمة كفرالشيخ الابتدائية المحامى العام لنيابات كفر الشيخ الكلية يتسلم مهام منصبه الجديد كفرالشيخ