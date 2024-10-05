محافظ كفرالشيخ يهنئ المحامي العام الأول للنيابات الكلية

قدم اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، التهنئة للمستشار منير صالح، بمناسبة توليه منصب المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ الكلية، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد ، مؤكدًا على العمل التكاملي بين المحافظة، ومختلف الأجهزة القضائية، في الحفاظ على المال العام ومقدرات الوطن، وحماية حقوق المواطنين، بجانب بحث آليات التنسيق المتبادل بين النيابة العامة ومسئولي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

ومن جهته، قدم المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ الكلية، خالص الشكر والتقدير لمحافظ كفرالشيخ، لزيارته الكريمة والتهنئة مثمناً جهوده الوطنية البناءة للارتقاء بمستوى كافة قطاعات محافظة كفرالشيخ.

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