إعلام عبرى: الجيش الإسرائيلى يستعد لعمل مهم ضد إيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه يستعد لشن ضربة "كبيرة" علي إيران ردا علي أطلاقها صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل، موضحا أن القتال مستمر حاليا على سبع جبهات مختلفة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وادعي جيش الاحتلال أنه يقاتل ما وصفهم بوكلاء إيران في لبنان واليمن وسوريا والعراق، وأضاف أنه ينظر إلى الصراع مع إيران على أنه صراع مباشر.

وأكد الجيش الإسرائيلي علي نيته الرد بشكل كبير علي إيران ولكنه لم يوضح بالتفصيل طبيعة هذا الرد، وأشار إلى أن الإيرانيين أطلقوا 201 صاروخا تجاه إسرائيل، معترفا أن بعضها أصاب الهدف.

ولفت إلي أنه يعتزم الرد على الهجوم الإيراني مع تقليل المخاطر إلى أدنى حد وزيادة الفرص إلى أقصى حد.

كما هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي بضرب سوريا، واستهداف ما زعم بأنه أسلحة أرسلتها إيران ومخصصة ليتم استخدامها من قبل حزب الله. وأدعي إصراره على إحباط تهريب الأسلحة.

وزعم جيش الاحتلال أن أنظمته الدفاعية أثبتت فعاليتها خلال الهجمات الصاروخية الإيرانية.

ة قالت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن مسئولين بالجيش الإسرائيلى قولهم بأن الجيش يستعد لعمل مهم ضد إيران.

كما كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن رئيس القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الجنرال مايل كوريلا، سيزور إسرائيل خلال الـ24 ساعة المقبلة؛ للتشارو فى تنسيق الرد على إيران.