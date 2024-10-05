ads
السبت 05 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس الكونفدرالية الإيطالية: نكافح الهجرة غير الشرعية بتوفير فرص عمل قانونية للمصريين

رئيس الكونفدلرالية
رئيس الكونفدلرالية الايطالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال داريو كوستنتيني، رئيس الكونفدرالية الإيطالية للحرفيين والشركات الصغيرة والمتوسطة: "الهجرة غير الشرعية تمثل تحديًا كبيرًا لكل من مصر وأوروبا ، وذلك من خلال مشروعنا الجديد بالتعاون مع اتحاد العمال المصريين في ايطاليا ،  نسعى إلى معالجة هذه القضية بشكل فعّال من خلال توفير فرص عمل قانونية ومستدامة للمصريين، مما يساعد في تقليل الضغط على الدول الأوروبية."

وأضاف داريو خلال حواره لـ “البوابة نيوز”: “من خلال تأهيل العمالة المصرية وتزويدهم بالمهارات اللازمة، نعمل على تعزيز فرصهم في الاندماج بسوق العمل الأوروبي بشكل شرعي”. 

وأوضح، "هذا التوجه لن يحسن فقط من أوضاعهم الاقتصادية، بل سيساهم أيضًا في تقليل دوافع الهجرة غير الشرعية، مما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية."

داريو كوستنتينى رئيس الكونفدرالية الإيطالية سوق العمل الأوروبى مكافحة الهجرة غير الشرعية اتحاد العمال المصريين في ايطاليا