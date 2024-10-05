رئيس الكونفدرالية الإيطالية: نكافح الهجرة غير الشرعية بتوفير فرص عمل قانونية للمصريين

قال داريو كوستنتيني، رئيس الكونفدرالية الإيطالية للحرفيين والشركات الصغيرة والمتوسطة: "الهجرة غير الشرعية تمثل تحديًا كبيرًا لكل من مصر وأوروبا ، وذلك من خلال مشروعنا الجديد بالتعاون مع اتحاد العمال المصريين في ايطاليا ، نسعى إلى معالجة هذه القضية بشكل فعّال من خلال توفير فرص عمل قانونية ومستدامة للمصريين، مما يساعد في تقليل الضغط على الدول الأوروبية."

وأضاف داريو خلال حواره لـ “البوابة نيوز”: “من خلال تأهيل العمالة المصرية وتزويدهم بالمهارات اللازمة، نعمل على تعزيز فرصهم في الاندماج بسوق العمل الأوروبي بشكل شرعي”.

وأوضح، "هذا التوجه لن يحسن فقط من أوضاعهم الاقتصادية، بل سيساهم أيضًا في تقليل دوافع الهجرة غير الشرعية، مما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية."