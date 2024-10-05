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السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

استمرار حبس عاطل عثر بحوزته على مشغولات ذهبية وسلاح أبيض بالموسكي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قرر قاضي المعارضات، استمرار حبس عاطل عثر بحوزته على مشغولات ذهبية وسلاح أبيض في الموسكي، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وأمرت جهات التحقيق المختصة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة شقة سكنية في الموسكي.
وكان قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية")، لقيامه بارتكاب واقعة سرقة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الموسكى بأسلوب "التسلق".. وبحوزته (كمية من المشغولات الذهبية "متحصلات واقعة السرقة"، سلاح أبيض "سكين").

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