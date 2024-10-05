مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل استغلت 7 أكتوبر ذريعة لتحقيق أهدافها الاستعمارية

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن إسرائيل استغلت أحداث السابع من أكتوبر، ذريعة لتحقيق أهدافها الاستعمارية، والقضاء على الدولة الفلسطينية.

وأضاف الهباش في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم السبت، أن إسرائيل تريد تغيير الخريطة السياسية والاجتماعية والإنسانية لفلسطين لصالح المشروع الاستعماري الذي تريد تنفيذه، في رفض صريح وسافر لقرارات الشرعية الدولية.

وشدد على أنه لا يمكن لدولة الاحتلال أن تنجح في تحقيق أهدافها الاستعمارية، وأن الشعب الفلسطيني أصبح أكثر تجذُّرًا ووجودًا في أرضه، داعيًا إلى ضرورة حشْد كل الطاقات الفلسطينية والعربية والإسلامية، وكذلك المجتمع الدولي من أجل إقرار وتثبيت الحقوق الفلسطينية.