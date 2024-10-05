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السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس موظف تحرش بسيدة أجنبية في المعادي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت نيابة المعادى الجزئية، بحبس موظف يحمل جنسية إحدى الدول، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، والتحريات في اتهامه بالتحرش بسيدة أجنبية، وطلبت تحريات المباحث وتفريغ كاميرات المراقبة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط موظف بإحدى الشركات "يحمل جنسية إحدى الدول" لقيامه بالتحرش بسيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" حال مروره بجانبها أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة المعادي.

كان قد تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من قائد إحدى السيارات لقيامه بالتحرش بها حال مروره بجانبها أثناء سيرها بدائرة القسم وفرَّ هاربًا.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها موظف بإحدى الشركات "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

نيابة المعادى الجزئية التحريات بالتحرش بسيدة أجنبية